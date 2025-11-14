Napoli, donna morta in casa: non è escluso il femminicidio

Una donna di 51 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere Piscinola, a Napoli. Sul posto è intervenuta la polizia e, al momento, non è esclusa alcuna pista, nemmeno l’omicidio.

La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile.