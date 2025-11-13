Cade da una finestra della scuola a Marcianise: morta 12enne

Tragedia in una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta. Una ragazzina di 12 anni, studentessa che frequentava la seconda media all’istituto Aniello Calcara di via Novelli, è precipitata nel vuoto da una finestra a un’altezza di circa dieci metri. I soccorsi intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario.