Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 13 novembre 2025

Ultima ora

Cade da una finestra della scuola a Marcianise: morta 12enne

Cade da una finestra della scuola a Marcianise: morta 12enne
LaPresse
LaPresse
,

La tragedia all’istituto ‘Aniello Calcara’ di via Novelli

Tragedia in una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta. Una ragazzina di 12 anni, studentessa che frequentava la seconda media all’istituto Aniello Calcara di via Novelli, è precipitata nel vuoto da una finestra a un’altezza di circa dieci metri. I soccorsi intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario.

© Riproduzione Riservata