Siti porno ancora ‘liberi’ nonostante lo stop per minori: ecco perché

Per molti siti pornografici, in Italia non è ancora giunta l’ora della verifica obbligatoria della maggiore età. La delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), che va oltre la semplice verifica tramite l’autocertificazione, è entrata in vigore oggi. Ma i principali portali online tra i 48 oggetto del blocco per i minori sono ancora raggiungibili senza restrizioni. Il motivo è da ricercare nell’origine degli stessi siti. L’obbligo della verifica obbligatoria della maggiore età, previsto dal decreto Caivano “in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica“, scatta effettivamente da oggi per le piattaforme con sede in Italia mentre secondo le disposizioni europee quelle con sede all’estero avranno tre mesi per adeguarsi.

Le big hanno ancora 3 mesi

Tra queste, figurano anche grandi piattaforme come Youporn, Pornhub e Onlyfans che, di conseguenza, sono tutte ancora raggiungibili senza le verifiche della maggiore età previste dalla nuova delibera. Per quanto riguarda eventuali rischi di violazione della privacy degli utenti, da parte dell’AgCom nessun dubbio che questo non avverrà. Il confronto sui contenuti della delibera, riferiscono fonti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è durato oltre un mese e ha coinvolto tutti gli stakeholder a partire dai responsabili delle stesse piattaforme. Inoltre, le linee guida sono state approvate di comune accordo con lo stesso Garante della privacy.

Le reazioni della politica

Alcuni esponenti della politica hanno commentato l’entrata in vigore del blocco per i minorenni sulle piattaforme pornografiche. Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati: “Da oggi è in vigore l’obbligo per i siti pornografici di accertare in maniera rigorosa la maggiore età dei fruitori. Una misura fortemente voluta dal governo Meloni all’interno del decreto Caivano e resa finalmente operativa dall’Agcom. Un passo avanti significativo verso una maggiore tutela dei minori. Un’iniziativa che rende il web un po’ più sicuro per le giovani generazioni, alle quali dare – anche grazie all’insegnamento dell’educazione digitale in classe – tutti gli strumenti necessari per potersi orientare, con maggior consapevolezza, tra Internet, social network e altre piattaforme”. Di altro avviso Roberto Giachetti, deputato di Italia viva, che esprime il suo dissenso su Fb: “Mettere dei divieti sui siti per adulti è l’ennesima torsione da Stato etico di un’Unione Europea sempre meno attenta ai veri problemi dei cittadini. Le priorità per Bruxelles dovrebbero la crescita, l’energia, la sicurezza, la ricerca universitaria. E invece finiamo a mettere paletti e regolamentare persino i siti pornografici”, conclude.