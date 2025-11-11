Marche, Consiglio: nominati i presidenti delle Commissioni

Venerdì scorso, la definizione della composizione delle quattro Commissioni consiliari permanenti deliberata dall’Ufficio di Presidenza. Oggi, il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha proceduto, come previsto dal Regolamento, alla loro convocazione per l’effettiva costituzione mediante l’elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti.
Prima Commissione permanente affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio
Presidente: Jessica Marcozzi (FI)
Vicepresidente: Micaela Vitri (Pd)
Componenti: Andrea Putzu (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Silvia Luconi (FdI), Renzo Marinelli (Lega), Enrico Piergallini (Pd), Marta Ruggeri (M5s);
Seconda commissione consiliare permanente sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali e settore primario
Presidente: Andrea Maria Antonini (Lega)
Vicepresidente: Massimo Seri (Lista civica Ricci)
Componenti: Andrea Assenti (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Andrea Putzu (FdI), Chiara Biondi (FI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Milena Sebastiani (I Marchigiani), Leonardo Catena (Pd), Antonio Mastrovincenzo (Pd);
Terza commissione consiliare permanente governo del territorio, ambiente e paesaggio
Presidente: Luca Marconi (Liste civiche-Udc)
Vicepresidente: Michele Caporossi (Marche vive)
Componenti: Marco Ausili (FdI), Nicola Barbieri (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Nicolò Pierini (Lega), Fabrizio Cesetti (Pd), Valeria Mancinelli (Pd), Andrea Nobili (Avs);
Quarta commissione consiliare permanente sanità e politiche sociali
Presidente: Nicola Baiocchi (FdI)
Vicepresidente: Andrea Nobili (Avs)
Componenti: Pierpaolo Borroni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Chiara Biondi (FI), Nicolò Pierini (Lega), Michele Caporossi (Marche vive), Maurizio Mangialardi (Pd)