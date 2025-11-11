Accesso Archivi

Marche, Consiglio: nominati i presidenti delle Commissioni

Le quattro Commissioni assembleari permanenti hanno proceduto all’elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti. Con questo passaggio se ne sancisce la costituzione e la piena operatività. La composizione delle stesse era stata già definita nei giorni scorsi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Venerdì scorso, la definizione della composizione delle quattro Commissioni consiliari permanenti deliberata dall’Ufficio di Presidenza. Oggi, il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha proceduto, come previsto dal Regolamento, alla loro convocazione per l’effettiva costituzione mediante l’elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti.

Prima Commissione permanente affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio 

Presidente: Jessica Marcozzi (FI)

Vicepresidente: Micaela Vitri (Pd)

Componenti: Andrea Putzu (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Silvia Luconi (FdI), Renzo Marinelli (Lega), Enrico Piergallini (Pd), Marta Ruggeri (M5s);

Seconda commissione consiliare permanente sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali e settore primario 

Presidente: Andrea Maria Antonini (Lega)

Vicepresidente: Massimo Seri (Lista civica Ricci)

Componenti: Andrea Assenti (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Andrea Putzu (FdI), Chiara Biondi (FI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Milena Sebastiani (I Marchigiani), Leonardo Catena (Pd), Antonio Mastrovincenzo (Pd);

Terza commissione consiliare permanente governo del territorio, ambiente e paesaggio

Presidente: Luca Marconi (Liste civiche-Udc)

Vicepresidente: Michele Caporossi (Marche vive)

Componenti: Marco Ausili (FdI), Nicola Barbieri (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Nicolò Pierini (Lega), Fabrizio Cesetti (Pd), Valeria Mancinelli (Pd), Andrea Nobili (Avs);

Quarta commissione consiliare permanente sanità e politiche sociali 

Presidente: Nicola Baiocchi (FdI)

Vicepresidente: Andrea Nobili (Avs)

Componenti: Pierpaolo Borroni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Chiara Biondi (FI), Nicolò Pierini (Lega), Michele Caporossi (Marche vive), Maurizio Mangialardi (Pd)

