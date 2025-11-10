Omicidio Sharon Verzeni, Sangare conferma la ritrattazione: “Non sono stato io”

Ha confermato la ritrattazione, già resa in aula lo scorso 18 marzo, Moussa Sangare, il 31enne in carcere con l’accusa di aver ucciso Sharon Verzeni accoltellandola la notte tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il 31enne ha ritrattato la confessione anche nel corso dell’udienza di oggi davanti alla Corte di Assise di Bergamo durante la quale sono state sentite le parti civili, la famiglia della donna e il compagno, Sergio Ruocco. Sangare ha confermato quanto già detto quando ritrattò la confessione resa dopo l’arresto, spiegando alla Corte di essere stato solo un testimone dell’agguato mortale e di non aver ucciso lui la donna. L’udienza è stata rinviata al 16 dicembre per la requisitoria delle parti, mentre il 12 gennaio 2026 sono previste le repliche e la sentenza.

Il padre di Sharon Verzeni: “Sangare poteva scusarsi ma non l’ha fatto”

Moussa Sangare “pur avendone avuto la possibilità, non ha voluto chiedere scusa e questo ci rammarica molto. Vogliamo solo che si faccia veramente giustizia perché abbiamo constatato che non ha alcun rimorso e questo ci fa molto male”. Così Bruno Verzeni, padre di Sharon, la 33enne uccisa il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, parlando con i cronisti fuori dal tribunale di Bergamo, dove Moussa Sangare – imputato di omicidio della donna – ha nuovamente ritrattato la sua confessione, sostenendo di non essere l’autore del crimine.