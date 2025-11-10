Droga a Roma, 12 arresti a Ostia: sequestrate coca e crack

Operazione di contrasto alla droga a Roma. Alle prime luci dell’alba i carabinieri della compagnia di Ostia, su delega della procura di Roma, hanno eseguito un’ordinanza del Gip della Capitale che ha portato all’arresto di 12 persone, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e spaccio, in concorso, di stupefacenti. Le indagini dei militari del Nucleo operativo di Ostia – coordinati dai magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave della procura di Roma – hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’attività di spaccio di stupefacenti da parte degli indagati che avrebbero allestito un punto di vendita di droga operativo 24 ore su 24 in un manufatto abusivo al piano terra condominiale in via dell’Idroscalo di Ostia. Le investigazioni hanno permesso di ricostruire le modalità operative di distribuzione della droga al dettaglio, mediante un sistema di ‘vedette’, ‘rette’ e ‘pusher’, legati tra loro anche da vincoli di parentela. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 8 persone, sequestrato circa 1 kg di stupefacenti (cocaina e crack), per un valore di circa 30 mila euro, nonché 12.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite.