Firenze, 17enne accoltellato in discoteca: indagini in corso

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena ieri sera durante una lite nella notte tra venerdì e sabato all’esterno di una discoteca a Firenze. Il ragazzo, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto in via Pratese. L’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata tra alcuni giovani, per motivi ancora da chiarire. Sull’accaduto indagano i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza.