Arezzo, disperso un elicottero privato con due persone a bordo

Ricerche in corso per un elicottero privato con due persone a bordo, disperso dal pomeriggio di oggi 9 novembre nell’area del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. L’intervento dei soccorsi dopo una chiamata al 118 della Asl Toscana Sud Est per avaria e la seguente perdita di contatti con il mezzo.

L’elicottero 109 Leonardo, secondo quanto apprende LaPresse da fonti sul posto, è precipitato nel crinale tra il territorio di Borgo Pace (Pesaro e Urbino), nelle Marche, e quello di Badia Tedalda (Arezzo) in Toscana. Le stesse fonti riportano che il mezzo, di rientro da Venezia e diretto a San Sepolcro, avrebbe perso il controllo dopo le 15.30 a causa della fitta nebbia. Le ricerche sono in corso con l’ausilio di un aereo dell’Esercito dotato di raggi infrarossi, con cui si sta cercando di individuare il punto dell’impatto. In ausilio anche delle squadre di cacciatori della zona che stanno coadiuvando i carabinieri nella ricerca. L’area è particolarmente impervia e scoscesa e raggiungibile solamente a piedi.

Giani: “In corso intervento per elicottero disperso al confine con le Marche”

“Intervento in corso del sistema di emergenza regionale sull’Alpe della Luna, al confine con le Marche, dopo la segnalazione di avaria e perdita di contatto con un elicottero civile. Attivato Disaster Manager della ASL Sud Est per il coordinamento delle operazioni insieme alle sale operative delle province confinanti. Sul posto ambulanze, squadre volontari sistema regionale, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Soccorso Alpino e l’elicottero dell’Aeronautica Militare”, ha scritto sui suoi social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.