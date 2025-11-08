Ultraleggero precipita nel Ferrarese: morto pilota 66enne

Un ultraleggero è precipitato stamani tra Aguscello e Gaibanella, nel Ferrarese e il pilota, 66 anni, ha perso la vita.

Il velivolo era decollato poco prima dal vicino aeroporto Prati Vecchi di Aguscello quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un terreno agricolo prendendo fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ferrara, insieme con il 118 e la polizia, ma per l’uomo non vi era nulla da fare.

Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente