Un ultraleggero è precipitato stamani tra Aguscello e Gaibanella, nel Ferrarese e il pilota, 66 anni, ha perso la vita.
Il velivolo era decollato poco prima dal vicino aeroporto Prati Vecchi di Aguscello quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un terreno agricolo prendendo fuoco.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ferrara, insieme con il 118 e la polizia, ma per l’uomo non vi era nulla da fare.
Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente
Ultraleggero precipita nel Ferrarese: morto pilota 66enne
Il velivolo ha preso fuoco dopo l’impatto con il terreno
