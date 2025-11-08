Udine, vigili del fuoco recuperano una vitellina caduta in una forra

(LaPresse) – Intervento complesso per i vigili del fuoco di Udine, che con la squadra di Tolmezzo e l’elicottero “Drago 149” del reparto volo di Venezia hanno salvato una vitellina caduta in una forra in località Riuc, nel comune di Moggio Udinese, in provincia di Udine. L’allarme era stato lanciato dall’allevatore. I soccorritori, calatisi nella zona impervia e coperta da fitta vegetazione, hanno raggiunto l’animale, verificando che non avesse ferite. Dopo aver liberato l’area da arbusti e rami, la vitellina è stata imbragata e agganciata al verricello dell’elicottero, che l’ha sollevata e riportata in una zona sicura.