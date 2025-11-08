Napoli, la Squadra Mobile sequestra 9 kg di droga: arrestato 66enne a Poggioreale

Vasta operazione della Polizia di Stato nel quartiere Poggioreale a Napoli a contrasto dei fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di droga. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, con l’ausilio dei poliziotti dei Commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, del Reparto Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno eseguito numerose perquisizioni nell’area del rione Sant’Alfonso, anche noto come Connolo. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno arrestato un 66enne con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’interno della sua abitazione gli agenti hanno trovato la chiave di un altro appartamento situato sullo stesso pianerottolo, dove sono stati trovati circa 4 kg di marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione. Inoltre gli agenti hanno controllato un locale commerciale nella disponibilità dell’indagato, dove hanno trovato un altro bilancino di precisione. I successivi controlli dell’area in questione hanno consentito agli agenti di trovare e sequestrare altri circa 5 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina, nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il servizio ha visto la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco.