Incidente sulla A22 vicino Mantova: morta una donna al nono mese di gravidanza

Una donna di 36 anni, al nono mese di gravidanza, è morta in un incidente stradale avvenuto sulla A22, tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la donna morta, Stefania Palmieri, avrebbe partorito a breve. La sua auto si è scontrata, per cause ancora da chiarire, contro un mezzo pesante che la precedeva. La 36enne è morta sul colpo, e i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso della donna che era incinta al nono mese.