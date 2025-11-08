Incidente stradale nel Veronese: morto un motociclista

Incidente mortale a Caprino Veronese, in provincia di Verona. In via Pazzon Platano, intorno alle 13, si è verificato uno scontro tra una moto e un furgone. Il motociclista ha avuto la peggio ed è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del Suem 118 e la Polizia stradale, che ha avviato le verifiche del caso per la ricostruzione dell’incidente e l’individuazione di eventuali responsabilità.