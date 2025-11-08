Firenze, 35enne violentata: due arrestati per stupro di gruppo

Sono stati arrestati i due uomini fermati dalla Polizia di Stato a Firenze per violenza sessuale nei confronti di una donna panamense di 35 anni, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in piazza San Pancrazio. Si tratta di un 26enne cittadino egiziano e di un 32enne cittadino marocchino, nei confronti dei quali viene contestato il reato di violenza sessuale di gruppo. Entrambi saranno portati nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida della misura precautelare. La vittima è stata trasportata all’ospedale Careggi per le cure e gli accertamenti del caso.

L’intervento degli agenti dopo la segnalazione di un passante

Gli agenti dell’Upgsp della Questura di Firenze sono intervenuti alle 4 in piazza San Pancrazio a seguito di una comunicazione al 112 effettuata da un passante che ha segnalato una presunta violenza sessuale nei confronti di una donna panamense di 35 anni. I poliziotti hanno rintracciato e fermato i due uomini segnalati, che nel frattempo avevano tentato di scappare. Dopo aver comunicato i fatti accertati alla Procura di Firenze, i due uomini sono stati arrestati per il reato di violenza sessuale di gruppo e portati in carcere.