Cacciatore stroncato da un malore in Trentino: il cane lo veglia per due giorni

Per due giorni ha vegliato il corpo senza vita del suo padrone, un cacciatore stroncato da un malore improvviso nei boschi del Tesino, in Trentino. La vittima è Luciano Pace, 70 anni, rettore della riserva di caccia di Cinte Tesino. L’uomo non aveva dato più notizie da mercoledì quando, assieme al proprio setter, era uscito per una battuta venatoria in solitaria. Non essendo rientrato, i familiari hanno dato l’allarme e subito le squadre di soccorso hanno avviato le ricerche. Vigili del fuoco, Soccorso alpino e cacciatori hanno battuto palmo a palmo i boschi, fino al ritrovamento del cadavere, con accanto il proprio cane.