Torino, esplode palazzina a Rivarolo Canavese: un ferito grave

Questa mattina a Rivarolo Canavese, nel Torinese, in via Farina 13, si è verificata un’esplosione. Una donna è rimasta ferita in modo serio ed è stata portata in codice giallo al Cto. Sul posto il 118 di Azienda Zero. Le equipe dell’ambulanza e dell’elicottero del servizio regionale di elisoccorso stanno operando e valutando le persone coinvolte. L’allarme è scattato intorno alle 7 ed è stato dato dai residenti nella zona: diverse le chiamate arrivate al 112.

“Con riferimento a quanto accaduto questa mattina in via Farina 13, a Rivarolo Canavese in provincia di Torino, un portavoce Italgas informa che, dai primi rilievi effettuati nell’abitazione coinvolta nell’esplosione, è emerso che gli impianti di pertinenza della Società sono esterni all’appartamento e risultano integri. La causa sarebbe dunque da ricercare in un possibile malfunzionamento dell’impianto interno o di un’apparecchiatura“. È quanto si legge in una nota dell’azienda.