Alpinista vicentino ritrovato morto in montagna: scalava in solitaria

È stato ritrovato senza vita il corpo di un alpinista 53enne di Valdagno in provincia di Vicenza. A far scattare l’allarme la compagna che attendeva il suo rientro. Avendo provato a chiamare più volte l’uomo senza ricevere risposta, la donna ha chiesto aiuto dopo essersi recata nel luogo abitualmente frequentato dall’alpinista e aver trovato la sua macchina parcheggiata fuori dal Rifugio Campogrosso. Sul posto, le squadre del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno e Schio hanno iniziato a perlustrare l’area finché i soccorritori non hanno ritrovato degli oggetti appartenenti all’uomo sotto la parete del Cornetto. L’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano ha agganciato il cellulare dell’uomo, individuando il corpo vicino all’attacco della via Soldà, dove lo scalatore, che stava arrampicando in solitaria, era precipitato.