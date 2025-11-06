Vicenza, incendio nei magazzini Munari a Thiene: nessun ferito

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 6 novembre, all’interno dei magazzini Munari di via Europa a Thiene (Vicenza). Non risultano persone coinvolte. Sul posto sono presenti 40 unità dei Vigili del fuoco con 14 mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Le fiamme si sono sviluppate nell’area dedicata alla ricarica dei carrelli elevatori, propagando un denso fumo all’interno del capannone di compravendita di giocattoli. Stanno operando la squadra di Schio, l’autopompa di Vicenza con il supporto di due autobotti, tre squadre di volontari, una squadra di Lonigo, una piattaforma tridimensionale, l’autoscala di Asiago, una squadra di Padova e l’autoscala del comando di Verona. Sul posto è stata attivata anche l’Arpav per il monitoraggio ambientale in considerazione della tipologia dei materiali interessati dalle fiamme.