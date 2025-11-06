Ucraina, il tenore Abdrazakov non si esibirà a Verona: la denuncia della fondazione Navalny

“Illdar Abdrazakov non prenderà parte all’opera ‘Don Giovanni’, in programma al Teatro Filarmonico di Verona dal 18 al 25 gennaio 2026″. Lo comunica in una nota la Fondazione Arena di Verona. In precedenza la Anti-Corruption Foundation (Acf)– fondata da Alexei Navalny – aveva protestato contro la possibilità che il baritono russo si esibisse a Verona, definendolo “alleato e propagandista di Putin”.

‼️ Another Putin ally and propagandist is planning to perform in Italy.



Ildar Abdrazakov is a Russian bass-baritone and a public supporter of Vladimir Putin. In 2024, he served as a trusted representative for Putin’s presidential campaign, and he now heads the Sevastopol State… pic.twitter.com/Pvcm3XqXFz — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) November 4, 2025

Acf: “E’ un propagandista di Putin”

“Un altro alleato e propagandista di Putin sta programmando di esibirsi in Italia. Ildar Abdrazakov è un basso-baritono russo e sostenitore pubblico di Vladimir Putin. Nel 2024 è stato rappresentante di fiducia della campagna presidenziale di Putin e ora dirige il Teatro dell’Opera e del Balletto di Stato di Sebastopoli nella Crimea occupata, in Ucraina”. È la denuncia di The Anti-Corruption Foundation (Acf) fondata dal defunto oppositore russo Alexei Navalny. Abdrazakov “ha in programma di esibirsi al Teatro Filarmonico di Verona, in Italia, il 18, 21, 23 e 25 gennaio 2026. È anche desideroso di trasferirsi in Europa, soprattutto perché qui possiede una lussuosa villa”, afferma la fondazione, “se non interveniamo, ci riuscirà. Chiediamo al teatro di sostituire l’artista e di stabilire una linea chiara: i palcoscenici europei non devono fornire una piattaforma ai sostenitori pubblici attivi della guerra del Cremlino”.

Il precedente del San Carlo di Napoli

Lo scorso anno, il teatro San Carlo di Napoli aveva annullato la sua partecipazione alla stagione lirica. Ad annunciarlo era stata la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno. “Abdrazakov è uno dei fedelissimi di Vladimir Putin, ed elencato tra i ‘war enablers’, cioè tra i sostenitori attivi della guerra, dalla Anti-Corruption Foundation di Navalny, per il suo sostegno attivo al regime e al criminale di guerra Vladimir Putin. Avrebbe dovuto partecipare alla stagione teatrale del San Carlo di Napoli ma non accadrà“, ha detto Picierno. “Sono lieta di condividere una notizia importante: il Comune di Napoli e la Direzione del Teatro San Carlo – prosegue – hanno accolto la mia sollecitazione, e quella di tanti cittadini e associazioni, ad annullare la partecipazione del tenore Ildar Abdrazakov alla stagione lirica del Teatro. Non ci toccherà il torto di vedere sul palco di una delle istituzioni culturali più prestigiose d’Europa un sostenitore di un regime criminale. Grazie a tutte e tutti”.