Marche, Giunta avvia iter per ampliare squadra di Governo

Attualmente gli assessori sono sei e nei prossimi mesi passeranno ad otto

Nella seduta di Giunta di lunedì è stato avviato l’iter per modificare lo Statuto regionale e adeguarlo a quanto disposto dalla legge nazionale 8 agosto 2025, n. 122, in merito alla composizione della Giunta. Infatti, al fine di rafforzare ulteriormente sia il presidio delle molteplici competenze regionali a favore dell’intera comunità, sia la concertazione con tutte le categorie e gli stakeholder regionali, è consentito alle Regioni di aumentare il numero degli assessori nel limite previsto dalla normativa statale a invarianza di spesa per la pubblica amministrazione tramite idonea modifica statutaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le parole del presidente Acquaroli

“Come emerso fortemente in campagna elettorale, come richiesto dai territori e dai tantissimi interlocutori economici, sociali e istituzionali, come esigenza di ascolto e di potenziamento della concertazione con enti locali, associazioni e corpi intermedi, e dopo l’approvazione della legge nazionale che permette alle Regioni di ampliare la composizione della Giunta, ieri abbiamo avviato l’iter per aumentare di due gli assessori regionali, a invarianza di spesa per la pubblica amministrazione – ha specificato Francesco Acquaroli -. Una misura che riteniamo importante e necessaria affinché si potenzi ulteriormente l’azione dell’organo di Governo regionale e la capacità di ascoltare le istanze dei territori e di dare a tutti sempre maggiori risposte.