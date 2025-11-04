Morto operaio vicino a Rovigo: è caduto dal tetto di un silos

Un operaio di 47 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un silos sul quale stava effettuando dei lavori. È successo oggi in via Madonnina a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, all’interno di un’azienda che lavora cereali. I vigili del fuoco di Adria sono intervenuti oggi intorno alle 14 su richiesta del 118. Nonostante i soccorsi, purtroppo il medico del 118 ha dovuto constatare il decesso dell’operaio. Sul posto gli ispettori dello Spisal e i Carabinieri per l’accertamento sulle cause dell’incidente.

Lo scorso 21 marzo, nel vicino territorio del Polesine, un operaio di 41 anni, anche lui impegnato su un silos alto circa 10 metri presso la Grandi Riso Spa a Pontelagorino (Ferrara), è precipitato morendo sul colpo. Appena una settimana prima, sempre nel Polesine, era morto un giovane di 29 anni, residente a Taglio di Po, schiacciato da un macchinario nell’azienda di prefabbricati in cui lavorava.