Valfurva, scuolabus finisce in torrente: cinque feriti

È di 5 feriti, di cui 4 minorenni, il bilancio dell’incidente avvenuto stamani nel territorio di Valfurva, in provincia di Sondrio. Erano tutti a bordo di uno scuolabus quando, per cause in corso di accertamento, il conducente, 39 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel torrente Frodolfo. Lo scuolabus si è ribaltato sul fianco sinistro Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno prestato le prime cure: i 4 minori e il conducente sono stati portati nell’ospedale di Sondalo. Sul posto anche i carabinieri di Tirano.