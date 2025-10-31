Cesena, partorisce in casa e lascia il bimbo vicino ai cassonetti

A Cesena una donna di 31 anni ha partorito un bambino da sola, in casa, lasciandolo vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti. La vicenda, riportata dal Resto del Carlino e dal Corriere Romagna, è stata confermata a LaPresse da fonti investigative. Sia la 31enne sia il neonato sono stati poi trasferiti all’ospedale Bufalini di Cesena, dove sono ancora ricoverati entrambi ma, secondo quanto confermato dalla struttura, si troverebbero tutti e due fuori pericolo.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, le prime intervenute sul luogo del ritrovamento del piccolo, probabilmente su segnalazione. Secondo quanto ricostruito finora per la donna si è configurata un’ipotesi di reato ma sul caso gli inquirenti, che stanno ancora lavorando, mantengono il massimo riserbo. È stato confermato, però, un contesto familiare particolarmente degradato. Al momento il padre non risulterebbe indagato. Oggi dovrebbero essere ascoltati i genitori della ragazza.