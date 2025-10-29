Verona, si toglie il braccialetto elettronico e uccide la compagna a coltellate: arrestato

Aveva il braccialetto elettronico che doveva impedirgli di avvicinarsi alla compagna, eppure Douglas Reis Pedroso, 41 anni, cittadino brasiliano, è riuscito a uccidere la donna con cui conviveva, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, 33 anni, anche lei brasiliana. La tragedia si è consumata nella loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Al momento del fermo, avvenuto nella notte, l’uomo è stato trovato senza il braccialetto elettronico, mentre il dispositivo consegnato alla donna era nascosto nel garage della madre. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quando e come il 41enne si sia disfatto del dispositivo. L’omicidio è emerso dopo che Reis Pedroso ha chiamato i carabinieri intorno a mezzanotte, a cui avrebbe detto di volersi suicidare. Ai militari ha poi rilasciato delle ammissioni informali grazie alle quali è stato rinvenuto il corpo della donna nell’abitazione.
L’ha aggredita con “numero smisurato” di fendenti
Il coltello – con il quale l’uomo, secondo la procura diretta da Raffaele Tito, ha inferto un numero “smisurato” di coltellate – usato per l’aggressione è stato trovato all’interno della sua auto.Il 41enne non è nuovo a episodi di violenza. Dal 23 aprile era già sottoposto a divieto di avvicinamento alla compagna e divieto di dimora a Ponti sul Mincio, dove la donna era domiciliata con applicazione del braccialetto elettronico. Il dispositivo era stato installato il 19 maggio, su indicazione – chiarisce la stessa procura di Verona “di Fastweb Spa, e alla vittima era stato consegnato l’apposito apparato ricevitore, con le relative istruzioni per l’uso”.
I precedenti dell’uomo
Reis Pedroso era inoltre coinvolto in procedimenti penali per maltrattamenti aggravati, lesioni, violenza sessuale ai danni della sorella della vittima e resistenza a pubblico ufficiale. Il 21 aprile 2025 era stato arrestato in flagranza dopo aver aggredito la compagna trascinandola per i capelli sull’asfalto e colpendola con la chiave dell’auto. Il Questore di Verona aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento, ma nonostante le misure preventive, la tragedia non è stata evitata. Reis Pedroso si trova ora in custodia mentre i Carabinieri continuano le indagini anche per ritrovare il braccialetto elettronico che l’uomo si è tolto prima di uccidere la donna