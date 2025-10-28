Rieti, in provincia di Roma si celebrano funerali dell’autista ucciso

È il giorno dei funerali di Raffaele Marianella, 65enne autista del Pistoia Basket ucciso nell’assalto al bus lo scorso 19 ottobre a Rieti da parte degli ultrad della squadra della città laziale. I funerali si celebrano nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, dove è arrivato il feretro della vittima. Il sindaco di Rieti ha proclamato per la giornata di oggi martedì 28 ottobre il lutto cittadino. Presente in chiesa anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket. Per l’agguato sono stati arrestati tre tifosi della Sebastiani Rieti con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il Viminale, con un provvedimento firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha disposto lo stop alle trasferte per i tifosi di entrambe le squadre.