Rieti, funerali Raffaele Marianella: l’ultimo saluto all’autista ucciso nell’assalto ultras al bus

Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Sebastiano in via della Stazione a Cesano di Roma, i funerali di Raffaele Marianella, 65 anni, autista del bus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket ucciso nel corso del violento assalto da parte degli ultras della Sebastiani Rieti avvenuto lo scorso 19 ottobre. Alla cerimonia, gremita di familiari, amici e rappresentanti del mondo sportivo, era presente anche Andrea Di Nino, direttore generale del Pistoia Basket, che ha voluto rendere omaggio alla vittima e manifestare la vicinanza della società alla famiglia Marianella. Per la giornata di oggi, il sindaco di Rieti ha proclamato il lutto cittadino, un segno di partecipazione e rispetto per una tragedia che ha scosso profondamente le comunità sportive di Pistoia e Rieti. Sul fronte delle indagini, tre tifosi della Sebastiani Rieti sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario aggravato in relazione all’agguato. A seguito dell’episodio, il Ministero dell’Interno, tramite un provvedimento firmato dal ministro Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferte per i tifosi di entrambe le squadre, con l’obiettivo di evitare ulteriori tensioni e garantire la sicurezza durante le competizioni sportive.