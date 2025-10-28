Assalto Cgil, sei condanne confermate in appello bis a Roma

I Giudici della Corte d’appello di Roma hanno confermato nel processo bis le condanne per Fabio Corradetti figlio della compagna di Giuliano Castellino e altri cinque imputati per l’assalto alla sede della Cgil, durante la manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021. I giudici della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma, dopo il rinvio degli atti disposto dalla Suprema Corte, hanno condannato Fabio Corradetti, Massimiliano Ursino e Massimiliano Petri a sei anni, mentre Francesco Bellavista, Roberto Borra e Federico Trocino sono stati condannati a quattro anni e mezzo. La procura generale aveva chiesto la conferma di tutte le condanne. Per Roberto Fiore, l’ex Nar Luigi Aronica e Giuliano Castellino il processo d’appello inizierà il 25 novembre. Devastazione aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e istigazione a delinquere i reati contestati.