Piacenza, ferisce a coltellate il compagno della ex e poi si uccide

Ha accoltellato un uomo di 32 anni e poi è stato trovato morto carbonizzato all’interno della sua auto bruciata. E’ accaduto domenica a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. La vittima è in condizioni molto gravi ed è ricoverato in ospedale, al Maggiore di Parma, dove è stato operato. E’ l’attuale compagno della ex fidanzata del presunto aggressore. E’ stato colpito con una decina di fendenti mentre si trovava seduto su una panchina. Il presunto responsabile si è poi allontanato in una zona isolata con la sua vettura, alla quale avrebbe dato fuoco, morendo all’interno del mezzo. Sul caso indagano i carabinieri.