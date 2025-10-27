Palermo, abusi sessuali su figli minori: arrestata coppia

Una coppia della provincia di Palermo è stata arrestata con l’accusa di abusi sessuali sui figli minorenni della donna. I carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno tratto in arresto i due conviventi, un uomo di 30 anni e una 44enne, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di atti sessuali con minorenne.

Le indagini partite da una denuncia a Telefono Azzurro

La vicenda inizia con la denuncia di una bambina che, con straordinaria determinazione e coraggio, avrebbe contattato il numero di emergenza del Telefono Azzurro, affidando agli operatori il drammatico racconto di ripetuti abusi sessuali. La ragazzina, figlia biologica della donna, secondo quanto emerso dalle parole della vittima sarebbe stata costretta – insieme al fratello di qualche anno più grande e anch’egli figlio naturale dell’arrestata – a partecipare ad atti sessuali consumati dalla coppia.

Compresa la gravità della situazione, gli operatori del Telefono Azzurro hanno immediatamente allertato i carabinieri, consentendo un intervento tempestivo che ha permesso l’avvio di una delicata e scrupolosa indagine a partire dallo scorso agosto e che – grazie ad una mirata attività tecnica – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha delineato, sullo sfondo di un profondo degrado ed isolamento sociale, i contorni di una vicenda familiare segnata da abusi e violenze.

Cellulari e pc al vaglio degli inquirenti

Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato telefoni cellulari, personal computer e altro materiale informatico, ritenuto utile alle indagini, oltre all’appartamento in cui si sarebbero consumate le violenze. Tutto il materiale è ora al vaglio per l’analisi dei contenuti digitali. I due bambini, sono stati collocati in una comunità protetta, mentre la coppia, è stata associata alla casa circondariale di “Lorusso – Pagliarelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.