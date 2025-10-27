Assalto a portavalori sulla A14 tra Loreto e Civitanova Marche, i testimoni: “Sentiti degli spari”

Traffico chiuso, in entrambe le direzioni, tra Loreto – in provincia di Ancona – e Civitanova Marche – nel Maceratese – per l’assalto ad un portavalori all’altezza di Porto Recanati. Il fatto è avvenuto al chilometro 248,5 in direzione Pescara. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell’evento e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e i carabinieri. Attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Pescara e 2 km di coda in direzione Ancona. Fonti sul posto raccontano di un clima concitato e forte paura e di un mezzo pesante che blocca le carreggiate.

Testimoni: “Sentiti degli spari”

Durante l’assalto a un portavalori in A14, all’altezza di Porto Recanati, nel Maceratese, sono stati sentiti distintamente degli spari. Non si registrano feriti. Sono ancora in corso le operazioni da parte della Polizia autostradale, mentre in un primo momento le richieste di soccorso erano arrivate ai carabinieri di Civitanova Marche.