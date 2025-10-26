Due giovani sono stati accoltellati nella notte a Milano dopo una lite e uno di loro, un 18enne, è attualmente in sala operatoria all’ospedale Niguarda, in pericolo di vita. I fatti sono accaduti in via Camoens, tra parco Sempione e la Triennale. Le due vittime sono un 17enne di origini egiziane e un 18enne italiano: sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di persone di origine nordafricana dopo un litigio probabilmente nato per futili motivi. Il 18enne è stato ferito all’orecchio e al bacino ed è stato portato in codice rosso al Niguarda, il 17enne è stato colpito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Sono in corso le indagini della Squadra mobile. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.
Milano, due giovani accoltellati dopo una lite: 18enne in pericolo di vita
Il litigio da cui è scaturita l’aggressione sembrerebbe essere nato per futili motivi