Rieti, Daspo a tre ultras del Pistoia Basket dopo gli scontri al palazzetto

Tre Daspo per gli ultras toscani dopo gli scontri durante Real Sebastiani–Pistoia Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi ultras del Pistoia Basket 2000, a seguito dei disordini avvenuti domenica scorsa durante la partita tra la Real Sebastiani Rieti e la formazione toscana.

Un Daspo di cinque anni è stato inflitto a un 28enne, individuato come l’autore di un calcio al ginocchio di un agente di polizia intervenuto per sedare gli scontri tra le due tifoserie durante l’intervallo tra il secondo e il terzo quarto. Il giovane è stato identificato e denunciato per aggressione a pubblico ufficiale.

Violenza tra tifosi e intervento delle forze dell’ordine

Altri due tifosi del Pistoia Basket hanno ricevuto un Daspo di tre anni ciascuno per aver tentato, con il volto coperto, di impedire l’identificazione dell’aggressore. Gli scontri sono scoppiati nell’area bar, all’esterno della curva ospiti, quando alcuni sostenitori del Pistoia, reagendo a cori offensivi dei tifosi locali, hanno forzato le barriere mobili per tentare di raggiungere la tifoseria avversaria.

L’intervento immediato della Polizia di Stato e degli steward addetti alla sicurezza ha evitato il contatto fisico diretto tra i due gruppi. In quei momenti concitati, il 28enne toscano avrebbe colpito con un calcio l’agente, episodio che ha portato alla denuncia penale e al provvedimento restrittivo firmato dal questore.