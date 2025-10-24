Terremoto in provincia di Avellino, magnitudo 3.6: percepito anche a Napoli

Il sisma ha avuto epicentro nel comune di Grottolella

Una forte scossa di terremoto si è verificata intorno alle 14.40, con epicentro localizzato in provincia di Avellino. Definita anche la magnitudo, 3.6. La scossa è stata avvertita non solo in provincia di Avellino ma anche in provincia di Napoli e in alcune zone del capoluogo partenopeo. Il sisma è stato localizzato nel comune di Grottolella in provincia di Avellino. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv.

Piantedosi in contatto, non risultano danni

Il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi è in costante contatto con il Prefetto di Avellino e segue con attenzione l’evolversi della situazione dopo la scossa di terremoto che ha colpito la provincia. Il Ministro è stato informato che al momento non risultano danni a persone o immobili.