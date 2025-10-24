Catania, calci e pugni alla moglie malata: il video delle violenze

Ha ridotto in gravi condizioni la moglie, malata cronica e appena operata con calci, pugni e schiaffi. A Catania la polizia ha arrestato un 34enne noto alle forze dell’ordine. Le violenze risalgono allo scorso martedì e sono avvenute in un esercizio commerciale. L’intervento è scaturito dalla segnalazione effettuata dalla stessa vittima alla Sala operativa della Questura di Catania, interrotta dall’uomo ancora presente sul posto dopo l’aggressione.

I medici hanno diagnosticato alla donna, di 31 anni, la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. Le sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto e la prognosi non è stata ancora sciolta per l’evoluzione del quadro clinico compromesso. La violenza è stata ricostruita grazie le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del locale.