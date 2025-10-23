Torino, uomo ucciso a coltellate nella notte

Questa notte, intorno all’1.30, un uomo di 39 anni, residente a Collegno, in provincia di Torino, è stato ucciso a seguito di un’aggressione avvenuta in via Sabotino, all’angolo con corso Francia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita con diversi fendenti da uno sconosciuto con un’arma da taglio. A dare l’allarme è stata una passante che ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Le indagini sono affidate ai carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, con il supporto del nucleo investigativo di Torino.