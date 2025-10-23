Louvre, la scala usata dai ladri diventa lo spot per l’azienda produttrice di montacarichi

Il colpo al Louvre offre lo spunto ad una ditta tedesca produttrice di montacarichi per uno spot irriverente e geniale. La Böcker Maschinenwerke GmbH ha infatti scelto l’immagine divenuta virale del montacarichi usato dai ladri che hanno trafugato i gioielli di Napoleone dal museo parigino, e abbandonato per strada con la scala verso il balcone dell’edificio, per pubblicizzare la propria attività con un post su Instagram. Ad accompagnare la foto, oltre al logo dell’azienda, la frase “Quando bisogna andare in fretta“.