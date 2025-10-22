Milano, 62enne accoltellata: è morta. Fermato l’ex marito

Luigi Morcaldi, 64 anni, è stato fermato a Parco Nord. La vittima, 62 anni, è in pericolo di vita

E’ arrivato a bordo di uno scooter, l’ha accoltellata ed è sparito. E’ stato fermato Luigi Morcaldi, l’uomo ricercato per ore dai carabinieri per aver accoltellato l’ex moglie mercoledì mattina a Milano, una 62enne colpita da almeno due fendenti all’altezza della gola e delle spalle. La donna, L.R., è morta all’ospedale Niguarda dove era ricoverata in condizioni gravissime. Sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta in serata.

Un’ambulanza l’ha portata in ospedale in codice rosso e in arresto cardiaco. E’ stata rianimata da personale sanitario. Presentava numerose ferite da arma bianca, la lesione più grave alla giugulare.

L’identikit dell’arrestato, rintracciato dagli agenti della polizia locale diretta da Gianluca Mirabelli al Parco Nord dopo una caccia all’uomo durata ore, è stato tracciato agli investigatori da alcuni passanti che hanno rinvenuto il corpo privo di sensi fra le auto davanti all’abitazione della vittima in via Giuseppina Grassini e avvisato una pattuglia dei vigili presente in zona. Una scarpa da tennis bianca, un foulard e un paio di occhiali per terra. Tutto intorno, tra le macchine in sosta, una scia di sangue. E’ questa la scena del crimine.

Procura di Milano ha aperto un fascicolo per tentato omicidio

Dei testimoni avrebbero riconosciuto l’ex marito, italiano e disoccupato, nonostante il volto occultato con un casco da motociclista. Il pubblico ministero di Milano di turno, Leonardo Lesti, ha aperto un fascicolo per tentato omicidio ed è stato affiancato nella direzione delle indagini dal sostituto Giovanni Tarzia del dipartimento ‘fasce deboli’ della Procura diretto da Letizia Mannella che in serata ha interrogato l’uomo.

Il luogo del tentato omicidio, Milano, 22 ottobre 2025 (Foto Porta/LaPresse)

L’intervento delle forze dell’ordine nel 2022

La coppia si sarebbe separata tre anni fa per tensioni legate a motivi economici. In quei mesi del 2022 risulta un intervento delle forze dell’ordine nell’abitazione del quartiere Bruzzano, periferia nord di Milano, per una lite in famiglia scoppiata proprio per aspetti economici legati alle separazione. Episodio a cui non sarebbe seguita alcuna denuncia.

L’arresto dell’ex marito a Parco Nord

Sin dai primi minuti dopo i fatti gli inquirenti hanno sentito a sommarie informazioni i testimoni oculari e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a mappare la fuga del 64enne. La zona è stata isolata dalla polizia locale mentre gli esperti della sezione rilievi hanno analizzato reperti e tracce alla ricerca di indizi utili. Dopo ore di ricerche l’arma, un coltello, è stata trovata all’interno di un bidone della spazzatura. In serata, l’auto dell’ex marito è stata ritrovata nei pressi del laghetto del Parco Nord, e l’uomo è stato localizzato attraverso le celle telefoniche quando ha riacceso il telefono, spento da ore. Al momento dell’intervento degli agenti si è mostrato sorpreso.

La ricostruzione del tentato omicidio

Dalla prima ricostruzione intorno alle 10 del mattino la vittima è uscita dal palazzo di 12 piani con l’intonaco rosso, al numero 5 della via dove abita, quando è stata prima apostrofata a parole e poi colpita da un fendente dal suo aggressore. Dopo un breve tentativo di fuga, una seconda coltellata al volto l’ha fatta crollare esanime tra le auto in sosta. Secondo le prime testimonianze la coppia avrebbe vissuto una relazione descritta come burrascosa. Morcaldi era stato visto più volte nel parchetto di fronte al palazzo, teatro dell’aggressione, anche se al momento gli inquirenti escludono un appostamento e parlano piuttosto di un “agguato”.

Il racconto di una vicina di casa

“Se si era mai saputo di precedenti di violenza fisica tra la vittima e l’ex marito? No, anche se sicuramente non era un santo”, ha raccontato Claudia, una vicina di casa di L.R., spiegando che i due “non andavano d’accordo, si vedeva, e lei lo diceva”. La donna ha precisato di non essere a conoscenza di precedenti interventi della polizia, anche se Morcaldi era “una persona un po’ aggressiva”.

“Qualche volta l’ho visto che girava a distanza e questa cosa non mi metteva tranquillità – ha concluso -. Mi aveva raccontato che per farlo andare via di casa aveva dovuto chiamare la forza pubblica. C’era una situazione sicuramente pesante. Spero che ce la faccia, perché se lo merita di riuscire a rifarsi veramente una vita”.