Roma, a fuoco un appartamento, morta una 91enne: gravissima la figlia

I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti intorno alle 16,50 in via Diano Marina incrocio con via di Torrevecchia per l‘incendio di un appartamento ad un piano rialzato di una palazzina di tre piani: all’interno madre e figlia, rispettivamente di 91 e 67 anni. Mentre una parte del personale spegneva l’incendio, altri vigili del fuoco portavano fuori le due donne: per l’anziana madre, purtroppo, non c’era più nulla da fare. La figlia invece è stata assicurata ai sanitari del 118 che l’hanno portata immediatamente in ospedale date le sue condizioni gravissime. È stato tratto in salvo anche un cane che risiedeva con le due donne.

Evacuate diverse persone

L’appartamento al termine dell’intervento è stato dichiarato inagibile. Quando il personale dei vigili del fuoco sono giunti sul posto l’incendio era ormai generalizzato. Con l’Autoscala sono state evacuate diverse persone dai piani soprastanti, per l’intenso fumo che aveva invaso tutta la palazzina. Sul posto le forze dell’ordine.