Maltempo in Toscana, nubifragio a Carrara: allagamenti e scuole chiuse

La Toscana colpita dal maltempo nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre. Un forte nubifragio ha colpito la provincia di Massa-Carrara, provocando diversi allagamenti. Scuole chiuse e attività sospese, a Carrara in azione le idrovore. I vigili del fuoco hanno salvato una famiglia bloccata in casa per lo straripamento di un canale. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Straripa canale, vigili del fuoco salvano famiglia

In provincia di Massa-Carrara, in località Fossone, i vigili del fuoco hanno salvato una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. L’episodio si è verificato a causa del maltempo di queste ore.

Sindaca Carrara: “Diversi allagamenti, in azione idrovore”

“A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti. Le squadre della protezione civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso: per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti”, scrive su Facebook la sindaca di Carrara, Serena Arrighi. “A causa delle intense piogge per evitare che il traffico fosse congestionato nelle ore di apertura e chiusura abbiamo deciso di chiudere le scuole“. Sul sito del Comune si legge che la sindaca “ha firmato un’ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale per tutta la giornata di oggi, martedì 21 ottobre: la chiusura di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) del territorio, compreso l’Accademia di Belle Arti cittadina; sospensione del servizio di trasporto scolastico; sospensione di tutte le manifestazioni e/o attività di intrattenimento e sportive aperte al pubblico svolte all’aperto; chiusura dei parchi pubblici cittadini; chiusura dei musei cittadini, delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; chiusura dei cimiteri comunali; sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su area pubblica; chiusura dei centri Ludicamente e Verde Magico”.

Scuole chiuse e attività sospese anche a Massa

Scuole chiuse anche a Massa, dove il primo cittadino Francesco Persiani su Facebook scrive: “La forte perturbazione che ha colpito nelle prime ore della mattina Carrara, adesso si sta spostando su Massa, e ha riacquistato forza caricandosi sul mare. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti. È da considerarsi sospesa sin d’ora l’attività didattica. Tra poco sarà emessa ordinanza ufficiale”.