Delitto Garlasco, domani 22 ottobre intervista a Sempio a ‘Chi l’ha visto?’

Una lunga intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. La propone ‘Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 22 ottobre alle 21.20 su Rai 3. “Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno”, dice Sempio rispondendo alle domande sulla corruzione, per la quale è stato aperto un altro filone di inchiesta. E sulla sua di indagine afferma: “Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi”.

L’indagine a carico dell’ex pm Venditti

La procura di Brescia ha indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco. Corruzione in atti giudiziari l’ipotesi di reato a suo carico. Venditti sarebbe stato corrotto dalla famiglia Sempio per scagionare il figlio Andrea, indagato nel nuovo filone dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Per la morte di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato di Poggi, Alberto Stasi.

