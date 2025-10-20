Home > Cronaca > Novara, treno travolge 3 giovani: un morto e un ferito grave

Incidente ferroviario mortale in provincia di Novara, a Trecate: tre giovani, cittadini stranieri di circa 20 anni, sono stati travolti da un treno diretto a Milano mentre attraversavano sui binari. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, portato in ospedale in codice rosso: ferito in maniera più lieve anche il terzo ragazzo. Sul posto le forze dell’ordine per le indagini del caso: diversi treni della linea Milano-Novara risultano in ritardo o con limitazioni.