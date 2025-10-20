Catania, operaio muore sul lavoro in una vetreria: grave un collega

Un operaio di cinquantotto anni originario del Congo è morto sul lavoro questa mattina, 20 ottobre, in provincia di Catania, in un incidente in una vetreria a San Giovanni La Punta. Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito un suo collega, 34 anni. Secondo le prime informazioni, i due stavano trasportando una pesante lastra di vetro. Il ferito, 34 anni, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Catania, le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti del nucleo ispettorato dal lavoro. La procura etnea ha aperto un fascicolo d’inchiesta.