Attentato Ranucci, Piantedosi riferirà alle Camere. Mattarella: “Allarmante attacco”

Il ministro Ciriani, a nome del governo, ha informato la presidenza di Camera e Senato della disponibilità dell’esecutivo a rendere, come richiesto dai gruppi parlamentari, un’informativa urgente sull’attentato nei confronti del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento il 22 ottobre, alle 12.30 alla Camera dei deputati e alle 15 al Senato della Repubblica.

Cosa è successo

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report (programma che va in onda su Rai3), la sera del 16 ottobre è stato vittima di un attentato dinamitardo. A Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma, un ordigno è esploso davanti alla sua abitazione distruggendo due auto di famiglia. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, sarebbe stato rinvenuto quasi un chilo di materiale esplosivo. Il giornalista in seguito ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà, in primis dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni.

Ranucci: “Credo sia opera della criminalità”

Secondo lo stesso Ranucci la matrice dell’attacco non è politica, bensì criminale. “Tocchiamo talmente tanti interessi, talmente tanti argomenti, talmente tanti centri di potere che è un po’ impossibile” capire chi ci sia dietro ma “io credo che sia un’opera di qualcuno legato alla criminalità o comunque di qualcuno che si serve della criminalità. Non vedo scenari di mandanti politici, la politica ha altri strumenti se vuole fare male. Quindi sarei molto più con i piedi a terra, tuttavia è possibile che qualcuno possa pensare di fare un favore a qualche amico, questo sì”, ha detto il giornalista intervistato a ‘In Mezz’ora’ su Rai3 da Monica Maggioni.

Attentato esplosivo davanti alla casa del giornalista Rai Sigfrido Ranucci, Pomezia, 17 Ottobre 2025 (foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri

Le immagini delle telecamere, pubbliche e private, sono al vaglio dei carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e di quelli di via In Selci, del comando provinciale di Roma, per far luce sull’attentato dinamitardo, avvenuto giovedì sera poco dopo le 22. Un ordigno artigianale ad alto potenziale esplosivo ha semidistrutto l’automobile di Ranucci e quella che usa la figlia. Le indagini spaziano a 360° ma si muovono sulle inchieste del programma televisivo ‘Report’ tra cui quelle sui balneari abusivi di Ostia e sugli ambienti degli ultras.

Mattarella: “Giornalismo presidio ineliminabile della vita democratica”

“Le sofferenze che la criminalità ha provocato nel nostro Paese ci hanno insegnato che occorre sempre essere molto vigili, perché hanno un’attitudine ad aggiornare gli strumenti criminali che richiedono maggiore attitudine ad aggiornare gli strumenti di contrasto”, ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi ai presidenti di Camera e Senato durante la sua visita in Belgio. “La ringrazio anche per il riferimento alla bomba, all’attentato di minacce nei confronti di un giornalista. Questo accomuna tutti coloro che hanno la democrazia a cuore. Il giornalismo e la libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, qualunque forma di giornalismo è un presidio ineliminabile della nostra vita democratica”.