Vicenza, auto si schianta contro fontana: morti tre ragazzi ad Asiago. Due giovani feriti

Tre ragazzi ventenni sono morti a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte, intorno alle ore 3, ad Asiago, in provincia di Vicenza. A quanto si apprende i tre, di età tra i 20 e i 25 anni, viaggiavano a bordo di un’auto che è sbandata e si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Feriti anche altri due passeggeri che sono stati trasferiti in ospedale.