Varese, picchia la ex 19enne: arrestato 40enne già denunciato per revenge porn

La polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di quarant’anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne, mettendo fine a un periodo di terrore vissuto dalla giovane donna. L’intervento, condotto dagli agenti della squadra volante della Questura di Varese, è scattato a seguito di una segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato telefonicamente dalla ragazza in lacrime, dopo l’ennesimo episodio di violenza subito da parte dell’ex compagno che da tempo non si rassegnava alla fine della relazione. L’amico che ha chiamato la polizia ha riferito all’operatore della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall’ex compagno e che i due erano saliti su un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. L’operatore di sala radio, dopo alcuni accertamenti, è riuscito a reperire il numero di cellulare della giovane che ha contattato subito dopo.

Vittima e aggressore si trovavano su un pullman fermato dagli agenti

La ragazza, in forte stato di agitazione, ha confermato di essere appena stata picchiata dal suo ex compagno e di trovarsi su un pullman non riuscendo tuttavia a fornire informazioni precise sulle vie percorse dal mezzo in quel momento. Al fine di individuare la posizione precisa del pullman, l’operatore della centrale operativa ha chiesto alla ragazza riferimenti di esercizi commerciali incrociati durante il tragitto e grazie a tali informazioni, è riuscito a indirizzare sul luogo la volante, che in poco tempo ha individuato il mezzo e l’ha bloccato. Gli agenti di Polizia, saliti sul pullman hanno individuato la vittima e l’uomo, scoprendo attraverso ulteriori accertamenti che lo stesso era stato precedentemente denunciato per revenge porn nei confronti della giovane donna. Il quarantenne è stato arrestato per atti persecutori e la ragazza condotta in ospedale per le lesioni patite