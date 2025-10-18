Perugia, ragazzo accoltellato e ucciso in un parcheggio

Un giovane di 23 anni, di origine albanese, è stato accoltellato e ucciso nelle prime ore del mattino in un parcheggio dell’Università di Perugia. Sono al momento in corso le indagini da parte della polizia per capire la dinamica di quanto accaduto.

Sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al torace. Il giovane è stato trovato morto questa mattina intorno alle 4.30 nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica in via Luigi Vanvitelli a Perugia. Sul posto, allertati dal 118, sono arrivate le volanti della Questura, il pubblico ministero, il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, della Squadra Mobile e il medico legale.

Dai primi accertamenti, gli agenti, sentiti anche i testimoni presenti, hanno ricostruito che a colpire il 23enne sarebbe stato un uomo, al momento ancora ignoto, a seguito di una rissa per futili motivi, avvenuta nel parcheggio. La vittima presentava una ferita da arma da taglio all’altezza del torace. Sono in corso gli accertamenti investigativi da parte del personale della Squadra Mobile, coordinati dalla procura della Repubblica di Perugia, finalizzati a ricostruire la dinamica dell’evento e a individuare i responsabili.