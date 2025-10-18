Caserta, litiga con la moglie e dà fuoco alla casa: arrestato 37enne

La donna ha raccontato di un clima di tensione e violenza che dura da sette anni

Notte di paura in via Rio Persico, a Carinola, in provincia di Caserta, dove un incendio ha distrutto un’abitazione e portato all’arresto di un uomo accusato di aver appiccato le fiamme al culmine di un litigio con la moglie. L’episodio è avvenuto la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, allertati da una chiamata di emergenza giunta alla Centrale Operativa dell’Arma. Quando le pattuglie sono arrivate in via Rio Persico, le fiamme avevano già avvolto gran parte dell’immobile, rendendo necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire che il 37enne, avrebbe dato alle fiamme l’abitazione dopo una violenta discussione con la moglie, scaturita da futili motivi.

La donna ha raccontato di tensioni e violenze che durano da 7 anni

La donna ha raccontato ai militari che da circa sette anni il loro matrimonio era precipitato in un clima di tensione e violenza. Negli ultimi tempi, secondo la testimonianza della donna, il marito avrebbe assunto comportamenti sempre più aggressivi e minacciosi, anche davanti ai figli minorenni della coppia.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, condotte da Carabinieri e Polizia di Stato, proseguono per ricostruire le dinamiche dell’episodio e verificare eventuali precedenti denunce per maltrattamenti. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.