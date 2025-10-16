Ostia, morto il 20enne accoltellato durante una lite

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 20 anni accoltellato ieri sera ad Ostia al culmine di una lite. Il giovane era stato trasferito nella notte all’ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, ma la ferita non gli ha lasciato scampo. La coltellata ha infatti reciso l’arteria femorale.

Simone Schiavello era stato ferito a coltellate alla gamba, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, nel quartiere di Nuova Ostia, a Roma. Il giovane è stato colpito con una coltellata alla coscia destra durante una lite, sembrerebbe, tra più persone. L’episodio è avvenuto in via Forni, e secondo le prime ricostruzioni, la lite potrebbe essere scoppiata per questioni legate al mondo della droga. Dopo essere stato ferito, il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, e poi al San Camillo dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate durante la notte, fino al decesso avvenuto questa sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione. Diverse persone sono già state ascoltate come testimoni.