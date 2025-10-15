Torino, polizia ferma rapinatori seriali: i malviventi in azione

Avevano consumato una serie di rapine tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, tra cui due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47.000€. La polizia ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino italiano di origini maghrebine (classe 1995) e di un cittadino marocchino (classe 1990) dimoranti nel biellese.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato in virtù delle risultanze delle indagini svolte dai poliziotti della squadra mobile, che hanno permesso di acquisire gravi e concreti elementi indiziari a carico degli indagati, anche supportati dallo svolgimento di attività tecniche e dalla visione dei filmati dei sistemi di video sorveglianza presenti all’interno e in prossimità delle attività commerciali.