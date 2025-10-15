Maltempo, allagamenti a Porto Torres: mamma e figlia intrappolate in auto, salvate dai pompieri

Paura questa mattina intorno alle 8, a causa del maltempo, sulla strada provinciale Funtana Cherchi a Porto Torres, nel Sassarese, dove una madre e la figlia sono rimaste intrappolate all’interno della loro auto, bloccata in un tratto completamente allagato. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta tempestivamente, raggiungendo le due donne con un mezzo fuoristrada e portandole in salvo in una zona sicura. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Porto Torres e la polizia locale, che hanno disposto la chiusura del tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Allerta maltempo in Campania

È stata estesa a tutta la fascia costiera della Campania, dal Casertano fino al Cilento, l’allerta meteo di livello giallo attualmente in vigore su parte della regione per temporali. La perturbazione meteo che sta interessando la Campania, si legge nell’avviso del Centro funzionale della Protezione civile della Regione Campania, “è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non erano inclusi nel precedente avviso”. Per questo motivo è stata emanata “una nuova allerta meteo che integra, amplia e proroga quella già in vigore che riguardava le zone di allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini)”.

Tutte le zone interessate

A partire dalle 18 di oggi e fino alle 18 di domani, la criticità idrogeologica di livello giallo viene allargata a buona parte del territorio regionale: i temporali e i rovesci riguarderanno, oltre alle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) anche le zone: 5 (Tusciano è Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Sono previste ancora precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità.